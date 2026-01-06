«Трактор» обыграл «Автомобилист» – 3:1. У Ливо дубль с победным голом

«Трактор» обыграл «Автомобилист» в матче FONBET КХЛ.

«Трактор » победил «Автомобилист » (3:1) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ. В составе хозяев дублем, включающим победную шайбу, отметился Джош Ливо .

Челябинцы поднялись на пятое место в Восточной конференции. У них 44 очка после 43 игр. «Автомобилист» остался на четвертой строчке Востока, набрав 49 очков за 42 матча.

Следующий матч «Трактор» проведет дома 9 января с «Амуром», «Автомобилист» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым» 8 января.