Агент Ливо про слухи, что игрок недоволен положением в «Тракторе»: «Последние матчи прошли не так, как хочется. Но это не значит, что сразу надо запрашивать обмен»

Агент Ливо отреагировал на слухи о том, что игрок может запросить обмен.

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Джоша Ливо, отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из клуба.

Ранее появились слухи о том, что Ливо недоволен положением в «Тракторе» и может запросить обмен.

«Не знаю, кто запускает эту информацию. Может, они сами смогут объяснить, откуда они это взяли. Джошуа работает, готовится к играм.

Последние матчи для него прошли не так, как хочется, но такое бывает. Но это не значит, что сразу надо запрашивать обмен», – сказал Ботев.

В нынешнем сезоне Ливо провел за «Трактор» 39 матчей и набрал 43 (18+25) очка.