Малкин о плей-офф: «Питтсбург» борется за это в каждой игре. В этом сезоне у каждой команды есть шанс»

Малкин о плей-офф: «Питтсбург» борется за это в каждой игре.

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин оценил шансы команды на выход в плей-офф НХЛ.

Команда пропустила три последних розыгрыша Кубка Стэнли. Сейчас «Пингвинс» занимают восьмое место в Восточной конференции.

«Мы боремся за выход в плей-офф практически в каждой игре. Все команды рядом друг с другом. Осталось около 40 матчей – просто сыграем их.

У нас будет долгий перерыв на Олимпиаду. Нужно действовать умно, восстановить силы и продолжать работать.

После февраля нас ожидает большой забег, это точно. Потому что в этом сезоне у каждой команды есть шанс попасть в плей-офф», – сказал Малкин.

Малкин тренируется с полным контактом и может сыграть 8 января с «Нью-Джерси». Форвард «Питтсбурга» пропустил 15 матчей из-за травмы