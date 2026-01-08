Малкин о плей-офф: «Питтсбург» борется за это в каждой игре. В этом сезоне у каждой команды есть шанс»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил шансы команды на выход в плей-офф НХЛ.
Команда пропустила три последних розыгрыша Кубка Стэнли. Сейчас «Пингвинс» занимают восьмое место в Восточной конференции.
«Мы боремся за выход в плей-офф практически в каждой игре. Все команды рядом друг с другом. Осталось около 40 матчей – просто сыграем их.
У нас будет долгий перерыв на Олимпиаду. Нужно действовать умно, восстановить силы и продолжать работать.
После февраля нас ожидает большой забег, это точно. Потому что в этом сезоне у каждой команды есть шанс попасть в плей-офф», – сказал Малкин.
