Вратарь «Далласа» ДеСмит о шайбе Овечкина: «Он постоянно мне забивает, ничего нового»
Вратарь «Далласа» ДеСмит о шайбе Овечкина: он постоянно мне забивает.
Вратарь «Далласа» Кейси ДеСмит прокомментировал шайбу, пропущенную от Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:1).
«Он постоянно мне забивает. Так что ничего нового», – сказал ДеСмит.
Отметим, что 34-летний голкипер проводил девятый матч против Овечкина за карьеру и пропустил шестую шайбу при 28 бросках в створ.
В этом сезоне капитан «Вашингтона» набрал 37 (18+19) очков за 44 игры при полезности «0».
«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очки в матче, в котором Овечкин забил. Серия составляла 13 игр
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
