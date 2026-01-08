Вратарь «Далласа» ДеСмит о шайбе Овечкина: «Он постоянно мне забивает, ничего нового»

Вратарь «Далласа» ДеСмит о шайбе Овечкина: он постоянно мне забивает.

Вратарь «Далласа » Кейси ДеСмит прокомментировал шайбу, пропущенную от Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:1).

«Он постоянно мне забивает. Так что ничего нового», – сказал ДеСмит.

Отметим, что 34-летний голкипер проводил девятый матч против Овечкина за карьеру и пропустил шестую шайбу при 28 бросках в створ.

В этом сезоне капитан «Вашингтона » набрал 37 (18+19) очков за 44 игры при полезности «0».

«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очки в матче, в котором Овечкин забил. Серия составляла 13 игр