Овечкин против «Далласа»: 18-й гол в сезоне, 2 броска, 1 хит, 2 потери и полезность «минус 2» за 19:43. У него 37 очков в 44 играх
Александр Овечкин забил в матче с «Далласом» – 18-й гол в сезоне.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:4), отличившись на 58-й минуте щелчком с левого фланга в формате «6 на 5».
На счету 40-летнего россиянина стало 37 (18+19) очков в 44 играх в текущем сезоне при полезности «0». Он забил 3 гола за 2 последних матча.
Сегодня Овечкин (19:43, «минус 2») реализовал 1 из 2 бросков в створ (еще 2 – в блок и 2 – мимо), применил 1 силовой прием и заблокировал 1 бросок. Статистика потерь и перехватов – 2:0.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
