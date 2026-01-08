Овечкин забил 915-й гол в НХЛ – щелчком с левого фланга в матче с «Далласом». С учетом плей-офф 992-й, до рекорда Гретцки – 24 шайбы
Александр Овечкин забил 915-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в ворота «Далласа» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
40-летний форвард отличился на 18-й минуте третьего периода, сделав счет 1:3. Россиянин забросил шайбу щелчком с левого фланга.
Это 18-й гол для Овечкина в нынешнем сезоне и 915-й в регулярных чемпионатах лиги.
С учетом плей-офф это 992-й гол для Александра в НХЛ. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
В активе форварда 37 (18+19) очков в 44 матчах нынешнего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
