Овечкин забил 915-й гол в НХЛ – щелчком с левого фланга в матче с «Далласом». С учетом плей-офф 992-й, до рекорда Гретцки – 24 шайбы

Александр Овечкин забил 915-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забил гол в ворота «Далласа » (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

40-летний форвард отличился на 18-й минуте третьего периода, сделав счет 1:3. Россиянин забросил шайбу щелчком с левого фланга.

Это 18-й гол для Овечкина в нынешнем сезоне и 915-й в регулярных чемпионатах лиги.

С учетом плей-офф это 992-й гол для Александра в НХЛ. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В активе форварда 37 (18+19) очков в 44 матчах нынешнего сезона.