«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очки в матче, в котором Овечкин забил. Серия составляла 13 игр

«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очки в матче, в котором Овечкин забил.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» уступил «Далласу » (1:4), несмотря на гол Александра Овечкина.

«Кэпиталс» впервые в этом сезоне не набрали очки в игре, в которой забил Овечкин . Серия составляла 13 матчей – 12 побед и 1 поражение по буллитам (25 баллов из 26 возможных).

«Вашингтон » занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков за 44 игры. В активе 40-летнего форварда 37 (18+19) результативных действий за 44 матча в этой регулярке.

Овечкин против «Далласа»: 18-й гол в сезоне, 2 броска, 1 хит, 2 потери и полезность «минус 2» за 19:43.