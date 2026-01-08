«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очки в матче, в котором Овечкин забил. Серия составляла 13 игр
«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очки в матче, в котором Овечкин забил.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» уступил «Далласу» (1:4), несмотря на гол Александра Овечкина.
«Кэпиталс» впервые в этом сезоне не набрали очки в игре, в которой забил Овечкин. Серия составляла 13 матчей – 12 побед и 1 поражение по буллитам (25 баллов из 26 возможных).
«Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков за 44 игры. В активе 40-летнего форварда 37 (18+19) результативных действий за 44 матча в этой регулярке.
Овечкин против «Далласа»: 18-й гол в сезоне, 2 броска, 1 хит, 2 потери и полезность «минус 2» за 19:43.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hockey-Reference
