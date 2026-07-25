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  4. Роман Ротенберг: «На «Матч года» – на легендарной 24-й «Волге»! До встречи на льду»

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Роман Ротенберг: «На «Матч года» – на легендарной 24-й «Волге»! До встречи на льду»
Роман Ротенберг: на «Матч года» – на легендарной 24-й «Волге»!.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что приедет на «Матч года» на «Волге».

Сегодня, 25 июля, на «СКА-Арене» пройдет «Матч года», в котором сыграют команды Артемия Панарина и Михаила Сергачева.

Ротенберг войдет в тренерский штаб команды Сергачева.

«На «Матч года» – на легендарной 24-й «Волге»! До встречи на льду», – написал Роман Ротенберг.

Напомним, что в 2024 году на «Матч года» Ротенберг приехал на «Жигулях».

Смотрите «Матч года» с Овечкиным и Панариным в эфире «Первого канала» на ВидеоСпортсе’’

Фото: t.me/rotenberg81/6570

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoМатч года 2026
logoКХЛ
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фото
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Комментарии

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Это нам за то что молились не искренне...
ОтветДаня Чебыкин
Это нам за то что молились не искренне...
за грехи тяжкие....
Албанцев не встреть по пути
ОтветСергей Галынский
Албанцев не встреть по пути
На фото пока в кроссовках, значит пока ещё не встретил((
ОтветАрсений1990
На фото пока в кроссовках, значит пока ещё не встретил((
Они и Волги поотбирают
Кстати, ему бы подошло работать таксистом. Постоянно трещал бы, что у него крутой бизнес, просто сейчас немного деньги нужны. Обсуждал бы хоккей, футбол
сколько улиц города перекрыли ради этого фото?
в красной рубашке профессор хачикян !!!!!!!!!!!!!!
А чего только на матч?
Слабо всегда на отечественных?
ОтветАрсений1990
А чего только на матч? Слабо всегда на отечественных?
Так в Израиле и Финляндии нет автопрома
Неспортивно выглядите, Роман Борисович.
А сборную он тренирует для души
Andy, у тебя пропущенный от РоРо - он в Бостоне в албанском квартале и остро нуждается в тебе (в человеке с американским именем).
Таксист на полставки! 😁
ОтветSergeev55
Таксист на полставки! 😁
они там все таксисты...хоккеисты
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