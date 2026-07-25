Роман Ротенберг: «На «Матч года» – на легендарной 24-й «Волге»! До встречи на льду»
Роман Ротенберг: на «Матч года» – на легендарной 24-й «Волге»!.
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что приедет на «Матч года» на «Волге».
Сегодня, 25 июля, на «СКА-Арене» пройдет «Матч года», в котором сыграют команды Артемия Панарина и Михаила Сергачева.
Ротенберг войдет в тренерский штаб команды Сергачева.
«На «Матч года» – на легендарной 24-й «Волге»! До встречи на льду», – написал Роман Ротенберг.
Напомним, что в 2024 году на «Матч года» Ротенберг приехал на «Жигулях».
Смотрите «Матч года» с Овечкиным и Панариным в эфире «Первого канала» на ВидеоСпортсе’’
Фото: t.me/rotenberg81/6570
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Слабо всегда на отечественных?