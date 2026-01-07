Андерсен, Элерс, Бьоркстранд, Эллер, Согаард, Рендбьерг – в составе Дании на ОИ.

Стал известен итоговый состав сборной Дании на Олимпийские игры.

Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Фредерик Дичоу («ХВ71», Швеция), Мадс Сегор («Оттава»).

Защитники: Андерс Кох («Грац», Австрия), Йеспер Йенсен («Клагенфурт», Австрия), Маркус Лауридсен («Пустерталь», Италия), Николас Йенсен, Филип Бруггиссер (оба – «Фиштаун», Германия), Матиас Лассен («Изерлон», Германия), Оливер Лауридсен (ТПС, Финляндия).

Нападающие: Александр Труе («Ювяскюля», Финляндия), Кристиан Вейсе («Фиштаун», Германия), Фредерик Сторм («Кельнер», Германия), Йоахим Блихфельд («Таппара», Финляндия), Йонас Рендбьерг («Вегас»), Ларс Эллер («Оттава»), Матиас Бау Хансен («Хернинг», Дания), Миккель Огор («Шеллефтео», Швеция), Мортен Поульсен («Хернинг», Дания), Ник Олесен («Мотор», Чехия), Никлас Йенсен («Рапперсвилль», Швейцария), Оливер Бьоркстранд («Тампа»), Николай Элерс («Каролина»), Оскар Фискер Мельгор («Сиэтл»), Патрик Расселл («Кельнер», Германия)

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.