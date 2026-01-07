15

Андерсен, Элерс, Бьоркстранд, Эллер, Согаард, Рендбьерг – в составе Дании на ОИ

Андерсен, Элерс, Бьоркстранд, Эллер, Согаард, Рендбьерг – в составе Дании на ОИ.

Стал известен итоговый состав сборной Дании на Олимпийские игры.

Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Фредерик Дичоу («ХВ71», Швеция), Мадс Сегор («Оттава»).

Защитники: Андерс Кох («Грац», Австрия), Йеспер Йенсен («Клагенфурт», Австрия), Маркус Лауридсен («Пустерталь», Италия), Николас Йенсен, Филип Бруггиссер (оба – «Фиштаун», Германия), Матиас Лассен («Изерлон», Германия), Оливер Лауридсен (ТПС, Финляндия).

Нападающие: Александр Труе («Ювяскюля», Финляндия), Кристиан Вейсе («Фиштаун», Германия), Фредерик Сторм («Кельнер», Германия), Йоахим Блихфельд («Таппара», Финляндия), Йонас Рендбьерг («Вегас»), Ларс Эллер («Оттава»), Матиас Бау Хансен («Хернинг», Дания), Миккель Огор («Шеллефтео», Швеция), Мортен Поульсен («Хернинг», Дания), Ник Олесен («Мотор», Чехия), Никлас Йенсен («Рапперсвилль», Швейцария), Оливер Бьоркстранд («Тампа»), Николай Элерс («Каролина»), Оскар Фискер Мельгор («Сиэтл»), Патрик Расселл («Кельнер», Германия)

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Федерации хоккея Дании
logoФредерик Андерсен
logoЙеспер Йенсен 1987
logoМатиас Лассен
logoТПС
logoОливер Лауридсен
logoИзерлон
logoЮвяскюля
logoЙоахим Блихфельд
logoВегас
logoТаппара
logoЛарс Эллер
logoОттава
logoАИК Шеллефтео
logoМатиас Бау Хансен
Хернинг
logoНиклас Йенсен
logoОливер Бьоркстранд
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoСиэтл
logoНиколай Элерс
logoПатрик Расселл
logoЙонас Рендбьерг
logoОлимпиада-2026
logoМортен Поульсен
logoНиколас Йенсен
logoСборная Дании по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoФредерик Дичоу
logoФредерик Сторм
logoМиккель Огор
logoОскар Фискер Мельгор
logoМадс Сегор
logoНик Олесен
logoАндерс Кох
logoФилип Бруггиссер
logoМаркус Лауридсен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рантанен, Ахо, Хейсканен, Хинтц, Лунделль, Гранлунд, Сарос – в составе Финляндии на ОИ-2026
2 января, 14:32
Братья Ткачаки, Мэттьюс, Куинн и Джек Хьюзы, Айкел, Веренски, Генцел, Хеллибак – в составе США на ОИ-2026
2 января, 13:53
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
2 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
24 минуты назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
49 минут назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
16 минут назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
28 минут назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
38 минут назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55