Рантанен, Ахо, Хейсканен, Хинтц, Лунделль, Гранлунд, Сарос – в составе Финляндии на ОИ-2026

Финляндия объявила состав на Олимпиаду-2026.

Стал известен состав сборной Финляндии на Олимпийские игры.

Вратари: Юкко-Пекка Луукконен («Баффало»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юусе Сарос («Нэшвилл»);

Защитники: Миро ХейсканенЭса Линделл (оба – «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Юта»), Николас Матинпало («Оттава»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»);

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэл Армия («Лос-Анджелес»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Каапо Какко, Эели Толванен (оба – «Сиэтл»), Оливер Капанен («Монреаль»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба – «Колорадо»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба – «Флорида»), Микко Рантанен, Роопе Хинтц (оба – «Даллас»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Братья Ткачаки, Мэттьюс, Куинн и Джек Хьюзы, Айкел, Веренски, Генцел, Хеллибак – в составе США на ОИ-2026

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер НХЛ
