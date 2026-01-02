Рантанен, Ахо, Хейсканен, Хинтц, Лунделль, Гранлунд, Сарос – в составе Финляндии на ОИ-2026
Стал известен состав сборной Финляндии на Олимпийские игры.
Вратари: Юкко-Пекка Луукконен («Баффало»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юусе Сарос («Нэшвилл»);
Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделл (оба – «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Юта»), Николас Матинпало («Оттава»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»);
Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэл Армия («Лос-Анджелес»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Каапо Какко, Эели Толванен (оба – «Сиэтл»), Оливер Капанен («Монреаль»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба – «Колорадо»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба – «Флорида»), Микко Рантанен, Роопе Хинтц (оба – «Даллас»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.
