Рантанен, Ахо, Хейсканен, Хинтц, Лунделль, Гранлунд, Сарос – в составе Финляндии на ОИ-2026

Стал известен состав сборной Финляндии на Олимпийские игры.

Вратари: Юкко-Пекка Луукконен («Баффало»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юусе Сарос («Нэшвилл»);

Защитники: Миро Хейсканен , Эса Линделл (оба – «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Юта»), Николас Матинпало («Оттава»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»);

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэл Армия («Лос-Анджелес»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Каапо Какко , Эели Толванен (оба – «Сиэтл»), Оливер Капанен («Монреаль»), Йоэль Кивиранта , Арттури Лехконен (оба – «Колорадо»), Антон Лунделль , Ээту Луостаринен (оба – «Флорида»), Микко Рантанен , Роопе Хинтц (оба – «Даллас»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

