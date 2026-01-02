Братья Ткачаки, Мэттьюс, Куинн и Джек Хьюзы, Айкел, Веренски, Генцел, Хеллибак – в составе США на ОИ-2026

Объявлен состав сборной США на Олимпиаду-2026.

Стал известен состав сборной США на Олимпийские игры.

Вратари: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Джейк Эттинджер («Даллас»), Джереми Сваймен («Бостон»);

Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Миннесота»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейк Сэндерсон («Оттава»), Джейккоб Слэвин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»);

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Генцел («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Клейтон Келлер («Юта»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Рейнджерс»), Брок Нелсон («Колорадо»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Брэди Ткачак («Оттава»), Мэттью Ткачак («Флорида»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

