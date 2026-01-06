МЧМ-2026. Швеция обыграла Чехию в финале, Канада победила Финляндию в матче за 3-е место

Завершился молодежный чемпионат мира по хоккею-2026.

В финале Швеция обыграла Чехию (4:2), в матче за 3-е место Канада победила Финляндию (6:3).

Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.

МЧМ-2026

Матч за 3-е место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2026

Таблица МЧМ-2026