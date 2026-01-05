Тренер Канады после 4:6 от Чехии в полуфинале МЧМ: «Пропустили слишком много голов. Мы несколько раз возвращались в игру, но нужно лучше играть в обороне»
Главный тренер молодежной сборной Канады Дэйл Хантер высказался о поражении от Чехии (4:6) в полуфинальном матче МЧМ-2026.
«Мы пропустили слишком много голов. Играли немного неуверенно. Тем не менее, мы боролись, несколько раз отыгрывались и возвращались в игру.
Но нужно лучше играть в обороне», – сказал Хантер.
Канада в 3-й раз подряд не вышла в финал МЧМ, уступив Чехии (4:6) в 1/2 финала. Канадцы проиграли чехам в плей-офф на каждом из 3 турниров
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
