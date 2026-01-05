Тренер Чехии о 6:4 с Канадой в полуфинале МЧМ: «У ребят было много энергии. Мы очень хорошо сыграли в формате 5 на 5, не хотели давать им много большинства»

Тренер Чехии о 6:4 с Канадой в полуфинале МЧМ: очень хорошо сыграли 5 на 5.

Главный тренер молодежной сборной Чехии Патрик Аугуста высказался о победе над Канадой (6:4) в полуфинале МЧМ-2026.

Чехи выбили канадцев в плей-офф на третьем турнире подряд. На двух предыдущих это происходило на стадии 1/4 финала.

«Мы были готовы, у ребят было много энергии. Как мне показалось, даже больше, чем в прошлом году. Перед выходом на лед в раздевалке была невероятная атмосфера.

Мы очень хорошо играли в формате 5 на 5. Не хотели давать им много большинства, потому что знали, насколько они хороши в розыгрыше.

Я бы сказал, что мы были немного более мотивированы. Ребята показали, что являются настоящей командой. Они показали характер и волю к победе», – сказал Аугуста.