Величкин о лучшей команде сезона в КХЛ: «Металлург» идет как паровоз, все сметает на пути. Редко бывают моменты, когда у них психологически что-то не так»

Величкин о лучшей команде сезона в КХЛ: «Металлург» идет как паровоз.

Бывший вице-президент «Металлурга » Геннадий Величкин назвал сильнейшую по игре команду в этом сезоне FONBET КХЛ.

«Металлург» – лучший в плане игры. Команда идет как паровоз, вообще все сметает на своем пути.

За редким исключением бывают моменты, когда, наверное, психологически что-то не так, но сегодня это удивительная команда», – заявил Величкин.

Магнитогорский клуб лидирует в сводной таблице лиги, набрав 62 очка за 39 игр.

