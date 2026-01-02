  • Спортс
1

Величкин о лучшей команде сезона в КХЛ: «Металлург» идет как паровоз, все сметает на пути. Редко бывают моменты, когда у них психологически что-то не так»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин назвал сильнейшую по игре команду в этом сезоне FONBET КХЛ.

«Металлург» – лучший в плане игры. Команда идет как паровоз, вообще все сметает на своем пути.

За редким исключением бывают моменты, когда, наверное, психологически что-то не так, но сегодня это удивительная команда», – заявил Величкин.

Магнитогорский клуб лидирует в сводной таблице лиги, набрав 62 очка за 39 игр.

Рашников о целях «Металлурга»: «Я максималист: если просто будем где-то болтаться, то я не хотел бы этого делать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
психология
