Рашников о целях «Металлурга»: «Я максималист: если просто будем где-то болтаться, то я не хотел бы этого делать»
Президент «Металлурга» Виктор Рашников вспомнил, как он встал во главе хоккейного клуба.
«В 1993 году ко мне в кабинет пришли Геннадий Иванович Величкин и Валерий Викторович Постников: «Не могли бы вы возглавить наш хоккейный клуб?»
Я вопрос сразу задал: «Мы когда-нибудь сможем завоевывать награды, 1-е место?»
Геннадий Иваныч, не задумываясь, с ходу сказал: «Конечно! Для этого мы и создаем команду и приглашаем вас». С этого момента я, практически не думая, согласился возглавить. В то время это еще называлось «представитель от коллектива». Уже в 1996 году было название «президент хоккейной команды». С этого началось.
Мы действительно взяли обязательства. Я просто сказал, что по жизни я человек-максималист: если мы просто будем где-то болтаться, то я, конечно, не хотел бы этого делать», – поделился воспоминаниями председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию «Металлурга».