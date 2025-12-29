  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рашников о целях «Металлурга»: «Я максималист: если просто будем где-то болтаться, то я не хотел бы этого делать»
Видео
3

Рашников о целях «Металлурга»: «Я максималист: если просто будем где-то болтаться, то я не хотел бы этого делать»

Виктор Рашников вспомнил, как встал во главе хоккейного клуба «Металлург».

Президент «Металлурга» Виктор Рашников вспомнил, как он встал во главе хоккейного клуба.

«В 1993 году ко мне в кабинет пришли Геннадий Иванович Величкин и Валерий Викторович Постников: «Не могли бы вы возглавить наш хоккейный клуб?»

Я вопрос сразу задал: «Мы когда-нибудь сможем завоевывать награды, 1-е место?»

Геннадий Иваныч, не задумываясь, с ходу сказал: «Конечно! Для этого мы и создаем команду и приглашаем вас». С этого момента я, практически не думая, согласился возглавить. В то время это еще называлось «представитель от коллектива». Уже в 1996 году было название «президент хоккейной команды». С этого началось.

Мы действительно взяли обязательства. Я просто сказал, что по жизни я человек-максималист: если мы просто будем где-то болтаться, то я, конечно, не хотел бы этого делать», – поделился воспоминаниями председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию «Металлурга».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoМеталлург Мг
logoВиктор Рашников
logoКХЛ
logoГеннадий Величкин
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Канцеров – открытие сезона КХЛ. Как он стал главным снайпером лиги?
вчера, 20:55
Коробкин о 5:4 с «Трактором»: «Мы должны лучше проводить концовки, более солидно играть в обороне. Получился плохой 3-й период: упустили преимущество в 2 шайбы. Нельзя такого допускать»
вчера, 19:44
Канцеров о лидерстве в гонке снайперов: «Спорт такая штука, что сегодня ты сильнейший, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Нужно просто наслаждаться моментом»
вчера, 18:58
Главные новости
МЧМ-2026. Канада против Дании, США и Словакия сыграли 6:5, Швеция забила 8 голов Германии, Финляндия уступила Чехии
32 минуты назадLive
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 00:10Live
Сушинский об МЧМ: «Наших там нет, поэтому не смотрю. Раньше всегда под Новый год было приятно поболеть за нашу молодежь. Но мы сейчас изгои»
вчера, 21:59
Кубок Шпенглера. 1/4 финала. «Давос» играет с ХИФК, Канада проиграла «Спарте»
вчера, 21:00Live
Генменеджер «Коламбуса» об обмене Чинахова: «Смена обстановки была в наилучших интересах как Егора, так и клуба. Благодарим его за вклад в течение последних 5 сезонов»
вчера, 21:42
Владислав Фирстов: «В России люди более опрятные, в Америке не парятся насчет чистоты, в обуви ходят дома. Нравится, что западные люди всегда улыбаются, ощущение, что каждый день как праздник»
вчера, 21:30
«Коламбус» обменял Чинахова в «Питтсбург» на 2 драфт-пика и Хейнена
вчера, 21:15
Рашников о Магнитогорске: «Были периоды, когда экологией совсем не занимались. Сегодня живем в чистом городе. Все делается, чтобы люди достойно, качественно жили»
вчера, 20:58Видео
Черкас о Кузнецове: «Разин – опытный тренер, один из лучших в КХЛ. Если бы Евгений реально мешал команде, его бы не было в «Металлурге»
вчера, 20:52
«Коламбус» обменяет Чинахова в «Питтсбург» на драфт-пики
вчера, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
Барзэл оштрафован на 5 тысяч долларов за удар наотмашь клюшкой по ноге Марчменту. Форвард «Айлендерс» заступился за Шефера
11 минут назадВидео
Кочетков пропустит остаток сезона НХЛ, скорее всего. Вратарь «Каролины» решил сделать операцию из-за травмы
21 минуту назад
Егор Коробкин: «Канцеров – красавчик. В этом сезоне прет, здорово играет, ведет команду вперед. На него надо равняться и помогать ему развивать результативность»
вчера, 21:50
Коробкин о 5:4 с «Трактором»: «Мы должны лучше проводить концовки, более солидно играть в обороне. Получился плохой 3-й период: упустили преимущество в 2 шайбы. Нельзя такого допускать»
вчера, 19:44
Каблуков о пробном контракте с «Шанхаем»: «Руководство вышло на меня с предложением помочь команде. Я люблю играть в хоккей и хочу доказать сам себе, что еще многое могу»
вчера, 19:15
Канцеров о лидерстве в гонке снайперов: «Спорт такая штука, что сегодня ты сильнейший, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Нужно просто наслаждаться моментом»
вчера, 18:58
Фетисов о рекорде Овечкина по голам: «Он большой молодец. Теперь сто лет никто к этой цифре даже не приблизится»
вчера, 18:50
Владимир Плющев: «Лучшие команды в КХЛ по игре – «Металлург» и «Трактор». Они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке»
вчера, 17:57
Максим Сушинский: «Овечкин – спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши не вижу»
вчера, 17:22
Крикунов о лучшем тренере в КХЛ: «Разин, наверное. Он выиграл Кубок Гагарина год назад, в этом сезоне снова уверенно идет на 1-м месте, команда хорошо играет»
вчера, 16:37