  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Плющев: «Лучшие команды в КХЛ по игре – «Металлург» и «Трактор». Они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке»
5

Владимир Плющев: «Лучшие команды в КХЛ по игре – «Металлург» и «Трактор». Они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке»

Владимир Плющев: лучшие команды в КХЛ по игре – «Металлург» и «Трактор».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о том, какие команды можно считать лучшими в Фонбет Чемпионате КХЛ по итогам 2025 года.

«Лучший тренер и лучшая команда – это те, кто выигрывают Кубок Гагарина, зимой об этом рано говорить.

Лучшие команды в лиге по игре – «Металлург» и «Трактор», они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке», – сказал Плющев. 

На данный момент «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока и общей таблице лиги с 62 очками после 39 игр. «Трактор» идет на 6-м месте на Востоке с 40 баллами в 41 игре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoМеталлург Мг
logoТрактор
logoСоветский спорт
logoАндрей Разин
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
logoЕвгений Корешков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о 5:4 с «Трактором»: «Оставили много нервов, очень много ошибались и теряли шайбу. Но бывают такие игры, 2 очка взяли и забыли»
вчера, 17:44
Корешков о 4:5 от «Металлурга»: «Парни старались, по самоотдаче нет претензий, спасли матч в конце. Ляпы не позволили довести игру до буллитов»
вчера, 17:32
Рашников о том, как сотрудники ММК следят за игрой «Металлурга»: «Во всех цехах создаются условия, чтобы там, где есть возможность посмотреть – работники на смене могли это сделать»
вчера, 17:17Видео
Главные новости
МЧМ-2026. Канада против Дании, США и Словакия сыграли 6:5, Швеция забила 8 голов Германии, Финляндия уступила Чехии
33 минуты назадLive
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 00:10Live
Сушинский об МЧМ: «Наших там нет, поэтому не смотрю. Раньше всегда под Новый год было приятно поболеть за нашу молодежь. Но мы сейчас изгои»
вчера, 21:59
Кубок Шпенглера. 1/4 финала. «Давос» играет с ХИФК, Канада проиграла «Спарте»
вчера, 21:00Live
Генменеджер «Коламбуса» об обмене Чинахова: «Смена обстановки была в наилучших интересах как Егора, так и клуба. Благодарим его за вклад в течение последних 5 сезонов»
вчера, 21:42
Владислав Фирстов: «В России люди более опрятные, в Америке не парятся насчет чистоты, в обуви ходят дома. Нравится, что западные люди всегда улыбаются, ощущение, что каждый день как праздник»
вчера, 21:30
«Коламбус» обменял Чинахова в «Питтсбург» на 2 драфт-пика и Хейнена
вчера, 21:15
Рашников о Магнитогорске: «Были периоды, когда экологией совсем не занимались. Сегодня живем в чистом городе. Все делается, чтобы люди достойно, качественно жили»
вчера, 20:58Видео
Черкас о Кузнецове: «Разин – опытный тренер, один из лучших в КХЛ. Если бы Евгений реально мешал команде, его бы не было в «Металлурге»
вчера, 20:52
«Коламбус» обменяет Чинахова в «Питтсбург» на драфт-пики
вчера, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» и Томашек расторгли контракт. Форвард набрал 5 очков в 22 матчах сезона НХЛ
46 секунд назад
Барзэл оштрафован на 5 тысяч долларов за удар наотмашь клюшкой по ноге Марчменту. Форвард «Айлендерс» заступился за Шефера
12 минут назадВидео
Кочетков пропустит остаток сезона НХЛ, скорее всего. Вратарь «Каролины» решил сделать операцию из-за травмы
22 минуты назад
Егор Коробкин: «Канцеров – красавчик. В этом сезоне прет, здорово играет, ведет команду вперед. На него надо равняться и помогать ему развивать результативность»
вчера, 21:50
Коробкин о 5:4 с «Трактором»: «Мы должны лучше проводить концовки, более солидно играть в обороне. Получился плохой 3-й период: упустили преимущество в 2 шайбы. Нельзя такого допускать»
вчера, 19:44
Каблуков о пробном контракте с «Шанхаем»: «Руководство вышло на меня с предложением помочь команде. Я люблю играть в хоккей и хочу доказать сам себе, что еще многое могу»
вчера, 19:15
Канцеров о лидерстве в гонке снайперов: «Спорт такая штука, что сегодня ты сильнейший, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Нужно просто наслаждаться моментом»
вчера, 18:58
Фетисов о рекорде Овечкина по голам: «Он большой молодец. Теперь сто лет никто к этой цифре даже не приблизится»
вчера, 18:50
Максим Сушинский: «Овечкин – спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши не вижу»
вчера, 17:22
Крикунов о лучшем тренере в КХЛ: «Разин, наверное. Он выиграл Кубок Гагарина год назад, в этом сезоне снова уверенно идет на 1-м месте, команда хорошо играет»
вчера, 16:37