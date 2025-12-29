Владимир Плющев: «Лучшие команды в КХЛ по игре – «Металлург» и «Трактор». Они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о том, какие команды можно считать лучшими в Фонбет Чемпионате КХЛ по итогам 2025 года.
«Лучший тренер и лучшая команда – это те, кто выигрывают Кубок Гагарина, зимой об этом рано говорить.
Лучшие команды в лиге по игре – «Металлург» и «Трактор», они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке», – сказал Плющев.
На данный момент «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока и общей таблице лиги с 62 очками после 39 игр. «Трактор» идет на 6-м месте на Востоке с 40 баллами в 41 игре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
