Ничушкин сделал хет-трик с «Сент-Луисом» – 1-й в сезоне. У игрока «Колорадо» 11+15 за 31 матч

Ничушкин сделал хет-трик с «Сент-Луисом».

Нападающий «Колорадо » Валерий Ничушкин сделал первый для себя хет-трик в текущем регулярном чемпионате НХЛ . Он забросил три шайбы в ворота «Сент-Луиса » (6:1).

В предыдущий раз он забивал трижды за игру в сезоне-2024/25 – 9 марта 2025 года против «Торонто» (7:4).

В этом чемпионате Ничушкин провел 31 матч и набрал 26 (11+15) очков при полезности «плюс 9».