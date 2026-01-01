Стэмкос забил 600-й гол в регулярках НХЛ за 1203 матча. Только у Овечкина и Кросби больше шайб среди действующих игроков

Стэмкос забил 600-й гол в регулярках НХЛ.

Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в игре с «Вегасом» (4:2).

35-летнему нападающему потребовалось провести 1202 матча, чтобы добраться до этой отметки.

Только Александр Овечкин («Вашингтон», 912 шайб за 1531 игру) и Сидни Кросби («Питтсбург», 646 шайб за 1390 матчей) забили больше голов среди действующих игроков.

В текущем сезоне на счету Стэмкоса 26 (18+8) очков за 39 матчей при полезности «минус 9».

Стэмкос повторил рекорд НХЛ, забив 6 победных голов за календарный месяц. У форварда «Нэшвилла» 17+8 за 38 игр в этом сезоне