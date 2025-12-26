«Сибирь» победила в гостях «Адмирал» – 4:2. Клубы поменялись местами в таблице Востока

«Сибирь» победила «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.

«Сибирь » обыграла «Адмирал » (4:2) в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ. Победная шайба на счету Ивана Климовича .

Новосибирцы ушли с последнего места в Восточной конференции, поменявшись позициями с «Адмиралом». У «Сибири» стало 32 очка за 39 игр, у клуба из Владивостока – 30 баллов после 37 матчей.

Следующий матч команды проведут между собой 28 декабря.