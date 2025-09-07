«Каролина» подписала с Лабанком просмотровый контракт. У форварда 2+10 в 34 играх за «Коламбус» в прошлом сезоне

«Каролина» подписала с Кевином Лабанком просмотровый контракт.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

В прошлом сезоне 29-летний форвард провел 34 матча за «Коламбус » и набрал 12 (2+10) очков при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 10:29.

Он пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы плеча и последовавшей операции.

Всего на счету Лабанка 542 игры и 251 (89+162) очко в НХЛ с учетом плей-офф.