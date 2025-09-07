«Каролина» подписала с Лабанком просмотровый контракт. У форварда 2+10 в 34 играх за «Коламбус» в прошлом сезоне
«Каролина» подписала с Кевином Лабанком просмотровый контракт.
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
В прошлом сезоне 29-летний форвард провел 34 матча за «Коламбус» и набрал 12 (2+10) очков при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 10:29.
Он пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы плеча и последовавшей операции.
Всего на счету Лабанка 542 игры и 251 (89+162) очко в НХЛ с учетом плей-офф.
