Стяг Хацея подняли под своды «G‑Drive Арены». Экс-игрок и директор академии «Авангарда» скончался в 2023 году
Стяг Евгения Хацея подняли под своды «G‑Drive Арены» в Омске.
Церемония прошла перед матчем Фонбет чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
Хацей на протяжении четырех лет играл за «Авангард», стал в составе клуба чемпионом России‑2004 и обладателем Кубка европейских чемпионов‑2005.
Работал в омском клубе с 2018 года, занимал пост директора по хоккейным операциям, а также руководителя по развитию команд МХЛ и ВХЛ. Директором академии «Авангарда» стал в мае 2022 года.
В мае 2023 года Хацей скончался от сердечного приступа в возрасте 46 лет.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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