Стяг Хацея подняли под своды «G‑Drive Арены». Экс-игрок и директор академии «Авангарда» скончался в 2023 году

Стяг Евгения Хацея подняли под своды «G‑Drive Арены» в Омске.

Церемония прошла перед матчем Фонбет чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

Хацей на протяжении четырех лет играл за «Авангард », стал в составе клуба чемпионом России‑2004 и обладателем Кубка европейских чемпионов‑2005.

Работал в омском клубе с 2018 года, занимал пост директора по хоккейным операциям, а также руководителя по развитию команд МХЛ и ВХЛ. Директором академии «Авангарда» стал в мае 2022 года.

В мае 2023 года Хацей скончался от сердечного приступа в возрасте 46 лет.