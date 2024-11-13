«Лада» выставила Пайгина на драфт отказов
«Лада» выставила Зията Пайгина на драфт отказов.
В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может забрать 29-летнего защитника себе.
В текущем сезоне Пайгин принял участие в 14 матчах, в которых набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».
Всего в лиге хоккеист провел 415 игр и заработал 106 (36+70) баллов за результативность.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
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