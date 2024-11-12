Кэсселс о КХЛ: «Я адаптировался – вернулась уверенность, уже чувствую ноги. Стараюсь приносить «Авангарду» пользу разными способами»
Коул Кэсселс высказался о своей адаптации в КХЛ.
Форвард перешел в «Авангард» в межсезонье. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 1 (0+1) очко в 19 матчах при полезности «минус 8».
«Думаю, что я адаптировался, ко мне вернулась уверенность, уже чувствую ноги.
Стараюсь не зацикливаться на каких-то глобальных вещах, а просто приносить пользу команде разными способами.
Надеюсь, что смогу продолжать это делать», – сказал нападающий «Авангарда» Коул Кэсселс.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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