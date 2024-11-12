Кэсселс о КХЛ: «Я адаптировался – вернулась уверенность, уже чувствую ноги. Стараюсь приносить «Авангарду» пользу разными способами»

Коул Кэсселс высказался о своей адаптации в КХЛ.

Форвард перешел в «Авангард » в межсезонье. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 1 (0+1) очко в 19 матчах при полезности «минус 8».

«Думаю, что я адаптировался, ко мне вернулась уверенность, уже чувствую ноги.

Стараюсь не зацикливаться на каких-то глобальных вещах, а просто приносить пользу команде разными способами.

Надеюсь, что смогу продолжать это делать», – сказал нападающий «Авангарда» Коул Кэсселс .