Глава ФХБ: «Россия и Беларусь – братские народы, никогда не предадим друг друга. Это знают жители обеих стран, говорят руководители государств. Конкуренция может быть только в спорте»
«Вспомните, как на крупных турнирах белорусские болельщики всегда поддерживали сборную России, а российские – нашу команду. Это взаимные поддержка и симпатия.
Сейчас наша дружба крепка как никогда, мы вместе делаем наш вид спорта сильнее и лучше. Уверен, что мы и дальше будем так же искренне ценить друг друга. А наше братство, в том числе хоккейное, – не на года и даже не на десятилетия. Оно навсегда.
Мы – братские народы. Мы должны дружить и поддерживать друг друга. Не только в хоккее или иных видах спорта, но и во всех сферах жизни – в экономике, науке, культуре, политике.
Мы всегда рядом, всегда будем вместе с Россией, никогда друг друга не предадим. Это прекрасно знают жители обеих стран, об этом открыто говорят руководители наших государств.
Конкуренция между братскими народами может быть только на спортивных площадках, и это благородное дело, поскольку по итогам такой конкуренции выигрывают все сборные, все хоккейные системы», – сказал председатель Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Александр Богданович.
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