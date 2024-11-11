«Автомобилист» одержал 6-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» по буллитам
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Клуб из Екатеринбурга на выезде обыграл «Адмирал» в серии буллитов со счетом 4:3.
«Автомобилист» продлил серию без поражений до шести встреч и расположился на втором месте в Восточной конференции, набрав 34 очка за 24 матча.
Следующую игру команда Николая Заварухина проведет 16 ноября в Екатеринбурге также против «Адмирала».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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