«Автомобилист» одержал 6-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» по буллитам

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

Клуб из Екатеринбурга на выезде обыграл «Адмирал » в серии буллитов со счетом 4:3.

«Автомобилист » продлил серию без поражений до шести встреч и расположился на втором месте в Восточной конференции, набрав 34 очка за 24 матча.

Следующую игру команда Николая Заварухина проведет 16 ноября в Екатеринбурге также против «Адмирала».