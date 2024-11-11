Гусев – форвард недели в КХЛ. Николаев стал лучшим вратарем, Грэм – защитником, Пивчулин – лучший новичок
Никита Гусев стал лучшим форвардом недели в КХЛ.
Хоккеист «Динамо» набрал 6 (3+3) баллов за результативность в трех играх недели.
Вратарем недели стал Дмитрий Николаев из «Спартака». Он одержал три победы в трех матчах, отражая 97% бросков при коэффициенте надежности 1,00.
Лучшим защитником назван Джесси Грэм из «Сочи», набравший 4 (0+4) очка в трех матчах при показателе полезности «плюс 1».
Новичком недели стал 21-летний Данил Пивчулин из «Спартака». Нападающий провел 2 игры, забил 2 гола при среднем игровом времени 10:57.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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