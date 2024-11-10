Куик провел сухой матч в 17-м сезоне подряд. Это 6-й показатель в истории НХЛ: «У меня были хорошие команды. Вратарь не делает шатауты в одиночку»

Джонатан Куик высказался о своей серии сухих матчей в карьере.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс » обыграли «Детройт» со счетом 4:0. 38-летний голкипер отразил все 37 бросков по воротам.

Таким образом, на счету Куика есть как минимум один матч без пропущенных шайб в каждом из 17 последних сезонов. Это шестой показатель в истории лиги.

«Я не знал, но это говорит о том, что у меня были хорошие команды.

Вратарь никогда не делает шатауты в одиночку, ему очень помогают товарищи по команде», – сказал голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик .

Ранее Куик выступал за «Лос-Анджелес» и «Вегас».

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