Барри Троц: «Если «Нэшвилл» не наладит игру, я активирую план перестройки. То, что мы делали летом – фэнтези-хоккей. Пока мы не стали хорошей командой»

Барри Троц заявил, что «Нэшвилл» готов к перестройке в случае неудачного сезона.

Летом клуб подписал контракты со Стивеном Стэмкосом , Джонатаном Маршессо и Брэди Шеем .

На старте сезона «Предаторс » занимают последнее место в Западной конференции, набрав 9 очков за 14 матчей в регулярном чемпионате.

«Если мы не наладим игру, я активирую план по перестройке. То, что мы делали летом, можно называть фэнтези-хоккеем, пока мы не станем хорошей командой.

Если мы ей не станем, тогда наши молодые игроки запустят процесс перезагрузки», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц .