Барри Троц: «Если «Нэшвилл» не наладит игру, я активирую план перестройки. То, что мы делали летом – фэнтези-хоккей. Пока мы не стали хорошей командой»
Барри Троц заявил, что «Нэшвилл» готов к перестройке в случае неудачного сезона.
Летом клуб подписал контракты со Стивеном Стэмкосом, Джонатаном Маршессо и Брэди Шеем.
На старте сезона «Предаторс» занимают последнее место в Западной конференции, набрав 9 очков за 14 матчей в регулярном чемпионате.
«Если мы не наладим игру, я активирую план по перестройке. То, что мы делали летом, можно называть фэнтези-хоккеем, пока мы не станем хорошей командой.
Если мы ей не станем, тогда наши молодые игроки запустят процесс перезагрузки», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
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