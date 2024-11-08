Андрей Коваленко о детском хоккее: «Тренерам выплачивают откаты, чтобы они привезли команду на турнир. Игра уходит из дворов в коммерцию, теряем целый слой мальчишек»

Андрей Коваленко высказался о проблемах детского хоккея в России.

«Проблем много. Провожу в родном Балаково именной турнир «Золотой шайбы». Столкнулся с тем, что в последнее время не удается набрать дворовые команды, чуть ли не половину участников турниров составляют представители спецклассов, СДЮШОР.

В Сокольниках занимаюсь проведением турниров как раз на уровне спортшкол. Теперь, чтобы собрать участников на подобные турниры, с этими школами нужно договариваться, уговаривать их.

Не секрет, что тренерам, чтобы они привезли свою команду на турнир, выплачиваются подъемные, а если говорить открытым текстом – откаты.

Считаю, в этом большая проблема нашего хоккея – игра уходит из дворов, в коммерцию. Теряем целый слой талантливых мальчишек из дворов! Хотя именно дворы дали нашему хоккею многих великих чемпионов, в частности, и я там вырос.

И, кстати, в больших городах, во многих дворах созданы такие условия, о которых мы в свое время и не мечтали. Хотя и автомобильные стоянки тоже наступают на дворы, это отдельный социальный вопрос», – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко .