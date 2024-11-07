Гретцки про обмен из «Эдмонтона» в 1988-м: «Перешел из самой захватывающей команды в истории в клуб с 20-го места из 21. Было сложно, но мне понравилось играть за «Лос-Анджелес»

Уэйн Гретцки поделился подробностями обмена из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес».

Сделка между клубами произошла 9 августа 1988 года.

«Ойлерс » также отдали Марти Максорли и Майка Крушельницки, в качестве компенсации получив Джимми Карсона, Мартина Желину , право выбора в первом раунде на драфтах 1989, 1991 и 1993 годов, а также 15 миллионов долларов.

«В самом начале было тяжело. Я перешел из одной из величайших команд, возможно, самой захватывающей команды в истории, в клуб, который занимал 20-е место из 21 (в сезоне перед обменом Гретцки «Лос-Анджелес» занял 18-е место в НХЛ по набранным очкам – Спортс’‘).

Было сложно, но все упорно трудились, выкладывались по полной, и в итоге мне понравилось там играть», – сказал Уэйн Гретцки в эфире TNT.

Гретцки об Овечкине: «Вопрос не «побьет ли он рекорд», а «когда он его побьет». Это хорошо для хоккея – Александр столько лет остается классным игроком»

Гретцки о «Вашингтоне»: «Когда Овечкин повел за собой, молодые стали играть изо всех сил. Команда действует структурированно, умно и жестко. Они заслуживают нынешнего положения»