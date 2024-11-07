Макар избежал серьезной травмы и может сыграть с «Виннипегом». У защитника «Колорадо» 23 очка за 13 матчей в сезоне

Кэйл Макар избежал серьезной травмы.

Защитник «Колорадо » досрочно завершил матч с «Сиэтлом» (6:3) из-за повреждения. Главный тренер клуба Джаред Беднар отметил, что у игрока растяжение, не рассказав подробнее.

Сообщается, что обследование не выявило у Макара существенных проблем и он может принять участие в матче против «Виннипега», который пройдет в ночь с 7 на 8 ноября.

В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний защитник набрал 23 (5+18) очка за 13 матчей при полезности «минус 9».

Макар и Маккиннон – третьи одноклубники в истории НХЛ, начавшие сезон с 13 игр с очками. Лидируют Орр и Эспозито – 15 игр