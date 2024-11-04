Летанг о результативной серии Кросби: «Рад, что он снова стал усатым. Эти чертовы усы заставляют его двигаться»
Крис Летанг назвал причину роста результативности Сидни Кросби.
37-летний капитан «Пингвинс» набрал 7 (4+3) очков в трех последних матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего у Кросби 14 (5+9) баллов за результативность в 13 играх.
«Он сделал акцент на том, чтобы больше бросать. На площадке становится свободнее, потому что ему уделяют много внимания.
Я рад, что он снова стал усатым мужчиной. Эти чертовы усы заставляют его двигаться», – сказал Крис Летанг.
Он также заявил, что Кросби уговаривает его сбрить щетину и оставить усы.
«Может быть, я, черт возьми, попробую», – сказал смеясь защитник «Питтсбурга».
Изображение: ютуб-канал National Hockey Now
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Pittsburgh Hockey Now
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