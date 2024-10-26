Никитин о 5:0 с «Амуром»: «Довольны победой. Следующие матчи – очень хорошие, мыслями в них. Готовимся»

Игорь Никитин высказался после матча против «Амура» (5:0).

В следующей игре, 27 октября, «Локомотив» встретится с минским «Динамо».

«Довольны победой. Следующие матчи – очень хорошие, мыслями в них. Готовимся.

Что говорили при 0:0? Постоянно говорить тоже нельзя. Мы передернули тройки, это освежило игру. Очки Березкина? Сейчас у нас будет 12 сложных матчей, они дадут ответы на вопросы о лидерстве.

Мельничук ? Алексей набирает форму. У нас задача – не пробовать, а чтобы это было вовремя, чтобы он был готов к этому. Рано или поздно он сыграет против сильных соперников», – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .