Тамбиев о 5:0 с «Амуром»: «Счет не по игре, соперник временами выглядел очень прилично. Мощно провели 1-й период, а потом играли по счету»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» над «Амуром».

В матче регулярного чемпионата команда из Владивостока обыграла соперника со счетом 5:0.

– Хорошо подготовились к игре. Очень мощно провели первый период, реализовали свои моменты. А потом играли по счету. Действовали солидно, многое не позволяли сопернику. Хочется еще забивать, но тут важно сыграть правильно, по счету.

Поездка у нас сложная, три разных часовых пояса – Казань, Уфа, Дальний Восток. Довольны, что заканчиваем поездку на хорошей ноте.

– «Адмирал» вышел на четвертое место в конференции. Вы уже нащупали свою игру?

– Много что радует в команде. Самое главное – удается достучаться до ребят. Тот хоккей, который мы прививаем. Через тренировочный процесс начинает получаться, когда в ноги и в голову врастает тот хоккей, который мы прививаем. Это радует.

Вся борьба впереди, только треть чемпионата прошла. Короткая пауза, потом нас ждут очень мощные соперники. Все лидеры, топовые команды Востока. Будем биться, сражаться.

– Какое сопротивление вашей команде оказал «Амур»? Каким вам показался соперник, который не может забить на протяжении 307 минут?

– Счет однозначно не по игре. Я не вдаюсь в детали, что происходит внутри их клуба. Меня интересуют дела «Адмирала ». Но по этому матчу видно, что «Амур» бьется с сердцем. Наверное, это психологический момент, который очень важно переломить.

Нам было нелегко. «Амур» очень много насаждал, атаковал, бросал. Болельщики их гнали вперед. Я повторю, что счет не по игре. «Амур » временами выглядел очень прилично, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .

«Адмирал» набрал 23 очка за 22 игры в этом сезоне и вышел на четвертое место в Восточной конференции.

Костюченок после 0:5 с «Адмиралом»: «Звено лидеров провалило игру. Кто сыграл 0:3 свой микроматч, кто 0:4. Они должны забивать, а только пропускают»