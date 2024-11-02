  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев о 5:0 с «Амуром»: «Счет не по игре, соперник временами выглядел очень прилично. Мощно провели 1-й период, а потом играли по счету»
0

Тамбиев о 5:0 с «Амуром»: «Счет не по игре, соперник временами выглядел очень прилично. Мощно провели 1-й период, а потом играли по счету»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» над «Амуром».

В матче регулярного чемпионата команда из Владивостока обыграла соперника со счетом 5:0.

– Хорошо подготовились к игре. Очень мощно провели первый период, реализовали свои моменты. А потом играли по счету. Действовали солидно, многое не позволяли сопернику. Хочется еще забивать, но тут важно сыграть правильно, по счету.

Поездка у нас сложная, три разных часовых пояса – Казань, Уфа, Дальний Восток. Довольны, что заканчиваем поездку на хорошей ноте.

– «Адмирал» вышел на четвертое место в конференции. Вы уже нащупали свою игру?

– Много что радует в команде. Самое главное – удается достучаться до ребят. Тот хоккей, который мы прививаем. Через тренировочный процесс начинает получаться, когда в ноги и в голову врастает тот хоккей, который мы прививаем. Это радует.

Вся борьба впереди, только треть чемпионата прошла. Короткая пауза, потом нас ждут очень мощные соперники. Все лидеры, топовые команды Востока. Будем биться, сражаться.

– Какое сопротивление вашей команде оказал «Амур»? Каким вам показался соперник, который не может забить на протяжении 307 минут?

– Счет однозначно не по игре. Я не вдаюсь в детали, что происходит внутри их клуба. Меня интересуют дела «Адмирала». Но по этому матчу видно, что «Амур» бьется с сердцем. Наверное, это психологический момент, который очень важно переломить.

Нам было нелегко. «Амур» очень много насаждал, атаковал, бросал. Болельщики их гнали вперед. Я повторю, что счет не по игре. «Амур» временами выглядел очень прилично, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

«Адмирал» набрал 23 очка за 22 игры в этом сезоне и вышел на четвертое место в Восточной конференции.

Костюченок после 0:5 с «Адмиралом»: «Звено лидеров провалило игру. Кто сыграл 0:3 свой микроматч, кто 0:4. Они должны забивать, а только пропускают»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАмур
болельщики
logoКХЛ
logoЛеонид Тамбиев
logoАдмирал
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ – на 3-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует Германия, Швейцария – 2-я, Швеция – 4-я (Metaratings)
7сегодня, 14:15
Костюченок после 0:5 с «Адмиралом»: «Звено лидеров провалило игру. Кто сыграл 0:3 свой микроматч, кто 0:4. Они должны забивать, а только пропускают»
1сегодня, 13:54
«Амур» проиграл всухую 5-й матч подряд – 0:5 с «Адмиралом». Команда не забивает больше 307 минут
27сегодня, 11:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. СКА играет с «Салаватом», «Сочи» примет «Спартак», «Амур» всухую уступил «Адмиралу»
14047 минут назадLive
КХЛ – на 3-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует Германия, Швейцария – 2-я, Швеция – 4-я (Metaratings)
7сегодня, 14:15
Капризов побил рекорд «Миннесоты» по числу матчей с 3+ очками – 35 игр. Россиянин обошел Микко Койву
5сегодня, 13:34
«Спартак» обменял Заседу в «Авангард». Красно-белые получили права на Трикозова, Ухмылова и денежную компенсацию
16сегодня, 13:22
Торторелла о критике в адрес Мичкова: «Я объясняю, как все работает. Он только начинает понимать, что такое НХЛ. В КХЛ не играют 4 матча за 6 дней с такими соперниками»
20сегодня, 13:07
Бывшая жена Стася из «Динамо» Минск хочет отсудить у него 50% имущества, несмотря на брачный договор. В списке – квартира в Москве, 495 тысяч долларов и места на парковке (Mash)
48сегодня, 12:46
Форвард «Ванкувера» Джошуа вернулся в команду после лечения рака яичек. Игроку сделали операцию в сентябре
сегодня, 12:20
Два игрока киевского «Сокола» не вернулись на Украину после матчей Континентального кубка в Италии
18сегодня, 11:59
«Амур» проиграл всухую 5-й матч подряд – 0:5 с «Адмиралом». Команда не забивает больше 307 минут
27сегодня, 11:17
В матче «Миннесоты» и «Тампы» на льду оказались две шайбы. Форвард «Уайлд» Росси подхватил вторую и забил Василевскому, гол отменили после просмотра
15сегодня, 10:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Барзэл выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела. «Айлендерс» – 31-е в НХЛ по среднему числу голов за матч
126 минут назад
Плющев о Турнире четырех наций: «Он будет состоятельным даже без нашего участия. Звезды НХЛ выступят под национальными флагами, будет очень интересно»
155 минут назад
Костюченок после 0:5 с «Адмиралом»: «Звено лидеров провалило игру. Кто сыграл 0:3 свой микроматч, кто 0:4. Они должны забивать, а только пропускают»
1сегодня, 13:54
Коннор из «Виннипега» продлил результативную серию до 11 матчей со старта сезона. У форварда 18 (9+9) очков на отрезке
1сегодня, 12:04
Артюхин о «Тракторе»: «Канадский тренер дает играть так, как в СССР – раскаты и пас. Гру удивил в лучшую сторону»
2сегодня, 11:38
Ротенберг и Кузнецов поучаствовали в клубном шоу «Салавата» и обменялись свитерами с Паниным и Хмелевски
14сегодня, 11:01Фото
Штюцле об 1:2 с «Рейнджерс»: «Шестеркин был невероятен и держал их в игре. «Оттава» знала, что он хорош, но стоит отдать ему должное»
4сегодня, 09:19
«Торонто» отправил Хаканпя в АХЛ для набора формы. Защитник может вернуться в НХЛ после 10 ноября
сегодня, 09:02
Игроки «Флориды» пришли на матч с «Далласом» в халатах. Встреча проходила в Финляндии
3сегодня, 08:43Фото
Профсоюз игроков НХЛ создаст комитет, который должен помочь хоккеистам больше узнать о заболеваниях мозга. Лига отрицает наличие научных данных об их связи с сотрясениями
1сегодня, 07:45