Уилсон сделал 1-й в карьере хет-трик Горди Хоу в игре с «Монреалем». Форвард «Вашингтона» провел 763 матча в НХЛ
Том Уилсон сделал первый в карьере хет-трик Горди Хоу.
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:3).
30-летний форвард «Вашингтона» забросил шайбу на 23-й минуте встречи, на 44-й – сделал голевую передачу, а на последних минутах матча подрался с форвардом «Монреаля» Джошем Андерсоном.
Достижение покорилось Уилсону в его 763-й игре в НХЛ. В нынешнем сезоне на счету нападающего 8 (6+2) очков в 9 матчах при полезности «плюс 4».
Примо – 176-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Рекорд у Ягра – 178 голкиперов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости