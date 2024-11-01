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  • Уилсон сделал 1-й в карьере хет-трик Горди Хоу в игре с «Монреалем». Форвард «Вашингтона» провел 763 матча в НХЛ
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Уилсон сделал 1-й в карьере хет-трик Горди Хоу в игре с «Монреалем». Форвард «Вашингтона» провел 763 матча в НХЛ

Том Уилсон сделал первый в карьере хет-трик Горди Хоу.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:3).

30-летний форвард «Вашингтона» забросил шайбу на 23-й минуте встречи, на 44-й – сделал голевую передачу, а на последних минутах матча подрался с форвардом «Монреаля» Джошем Андерсоном.

Достижение покорилось Уилсону в его 763-й игре в НХЛ. В нынешнем сезоне на счету нападающего 8 (6+2) очков в 9 матчах при полезности «плюс 4».

Примо – 176-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Рекорд у Ягра – 178 голкиперов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoМонреаль
logoВашингтон
logoНХЛ
logoТом Уилсон
logoДжош Андерсон
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