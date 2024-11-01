Игорь Кравчук: «КХЛ прогрессирует в последние годы. После перехода на маленькие площадки лига стала более современной и активной»
– Согласны с тем, что в НХЛ хоккей более атакующий, чем в КХЛ?
– На мой взгляд, КХЛ в последние годы очень прилично прогрессирует, прежде всего за счет молодежи.
Да, по-прежнему есть команды, которые готовы сыграть в осторожные «один – четыре», кто-то исповедует «откат». Но после перехода на маленькие площадки КХЛ все равно стала более современной и активной.
В НХЛ действительно в моде гибридный, атакующий хоккей. В этой лиге в командах такой объем мастерства, что отсиживаться в обороне просто нет смысла. Три-четыре момента за игру на маленькой площадке всегда создашь, а для мастеров из НХЛ с их реализацией это два-три гола.
Поэтому в обороне все равно не высидишь, результат делается в атаке, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
Кравчук о календаре КХЛ: «Сибирь» выдала серию побед и получила сразу 2 паузы – 8 и 5 дней. Это головная боль для тренеров и игроков. В НХЛ таких перерывов не бывает»
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