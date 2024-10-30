Терещенко о СКА: «Там большая турбулентность. Состав поменялся процентов на 50. Это не всегда идет на благо. Посмотрим, что получится в этом сезоне»

Алексей Терещенко высказался об изменениях в составе СКА перед сезоном-2024/25.

«Давайте посмотрим на СКА на дистанции. Посмотрите, какая там большая турбулентность.

Должна быть стабильность, а в СКА состав поменялся процентов на пятьдесят. Это же не всегда идет на благо команды.

Понятно, что цель СКА – добиваться результата в любых условиях. Посмотрим, что получится в этом сезоне», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .