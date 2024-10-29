Вайсфельд о старте сезона для Овечкина: «Он должен с каждым матчем играть лучше. Сейчас еще эта ситуация мешает, погоня за рекордом. В голове у него это все равно сидит»

Леонид Вайсфельд высказался об игре Александра Овечкина на старте сезона.

Нападающий «Вашингтона» набрал 5 (2+3) очков в 7 играх.

– Как оцените старт сезона для Александра Овечкина?

– Сложно сказать. Очков-то он вроде немного набирает. Но я думаю, что все равно он опытный игрок и он должен форму постепенно набирать.

И я думаю, что Александр с каждым матчем должен играть лучше. Мне так кажется. Но, опять же, кто его знает, что будет.

Понятно, сейчас еще, наверное, эта ситуация мешает. Погоня за рекордом. Скажем так: в голове у него все равно это сидит. Но будем надеяться, что он все-таки эти 40 шайб забросит – как минимум, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд .

Напомним, капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (855 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).