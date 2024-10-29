Потапов о новом контракте Никитина с «Локомотивом»: «Он хочет привести команду к чемпионству. Они продолжат идти, сметая всех»

Алексей Потапов высказался о новом контракте «Локомотива» с Игорем Никитиным.

«Локомотив » не будет давать нам каких-то сюрпризов. Они продолжат идти, всех сметая.

Никитин хочет привести команду к чемпионству, хочет, чтобы в лиге был новый чемпион. В прошлом году чуть-чуть не получилось, сейчас у них есть все для этого.

После удачного сезона команда не снижает планку», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.