Потапов о новом контракте Никитина с «Локомотивом»: «Он хочет привести команду к чемпионству. Они продолжат идти, сметая всех»
Алексей Потапов высказался о новом контракте «Локомотива» с Игорем Никитиным.
«Локомотив» не будет давать нам каких-то сюрпризов. Они продолжат идти, всех сметая.
Никитин хочет привести команду к чемпионству, хочет, чтобы в лиге был новый чемпион. В прошлом году чуть-чуть не получилось, сейчас у них есть все для этого.
После удачного сезона команда не снижает планку», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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