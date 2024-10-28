«Локомотив» продлил контракт с тренером Никитиным на 2 сезона
Тренер Игорь Никитин продлил контракт с «Локомотивом».
Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27.
Игорь Никитин возглавил «Локомотив» в сентябре 2021 года. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Западной конференции, серебряным призером Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 36 очков после 21 игры.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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