«Локомотив» продлил контракт с тренером Никитиным на 2 сезона

Тренер Игорь Никитин продлил контракт с «Локомотивом».

Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27.

Игорь Никитин возглавил «Локомотив » в сентябре 2021 года. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Западной конференции, серебряным призером Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 36 очков после 21 игры.