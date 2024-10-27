«Локомотив» выиграл 5-ю игру подряд. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла минское «Динамо » (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Локомотив » занимает первое место в Западной конференции и общей таблице лиги, набрав 36 очка после 21 игры.

В следующем матче, 30 октября, команда встретится со СКА.