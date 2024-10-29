Рукавишников о расторжении контракта со СКА: «Неожиданностью для меня это не было, я играл очень мало. Так решили»
Роман Рукавишников высказался о расторжении 4-летнего контракта со СКА.
СКА и Рукавишников расторгли соглашение в июле 2023 года. Контракт хоккеиста был рассчитан до 30 апреля 2026 года.
– Ваш четырехлетний контракт со СКА был расторгнут после всего одного сезона. Не осталось осадка?
– Тут нечего комментировать. Такие вещи случаются. Поэтому нельзя сказать, что я к этому не был готов.
Неожиданностью для меня это тоже не было, потому что я играл очень мало. Так решили, – сказал защитник «Сибири» Роман Рукавишников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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