Чинахов против «Эдмонтона»: передача, «плюс 1», 1 броскок, 1 блок и 1 хит за 17:16. У него 3+5 в 8 играх сезона
Егор Чинахов сделал передачу в матче против «Эдмонтона».
Нападающий «Коламбуса» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (6:1).
Михаил Сергачев провел на льду 17:16 (полезность «плюс 1»), отметился 1 броском в створ ворот, 1 блоком и 1 силовым приемом. Он также допустил 1 потерю.
Всего на его счету теперь 8 (3+5) баллов в 8 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости