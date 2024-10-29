Чинахов против «Эдмонтона»: передача, «плюс 1», 1 броскок, 1 блок и 1 хит за 17:16. У него 3+5 в 8 играх сезона

Егор Чинахов сделал передачу в матче против «Эдмонтона».

Нападающий «Коламбуса » выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (6:1).

Михаил Сергачев провел на льду 17:16 (полезность «плюс 1»), отметился 1 броском в створ ворот, 1 блоком и 1 силовым приемом. Он также допустил 1 потерю.

Всего на его счету теперь 8 (3+5) баллов в 8 играх сезона.