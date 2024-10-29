  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чинахов против «Эдмонтона»: передача, «плюс 1», 1 броскок, 1 блок и 1 хит за 17:16. У него 3+5 в 8 играх сезона
1

Чинахов против «Эдмонтона»: передача, «плюс 1», 1 броскок, 1 блок и 1 хит за 17:16. У него 3+5 в 8 играх сезона

Егор Чинахов сделал передачу в матче против «Эдмонтона».

Нападающий «Коламбуса» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (6:1).

Михаил Сергачев провел на льду 17:16 (полезность «плюс 1»), отметился 1 броском в створ ворот, 1 блоком и 1 силовым приемом. Он также допустил 1 потерю.

Всего на его счету теперь 8 (3+5) баллов в 8 играх сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКоламбус
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoЕгор Чинахов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин о россиянах в НХЛ: «Мичков здорово играет, идет среди лидеров по бомбардирам‑новичкам. Чинахов нравится, за Кучеровым всегда интересно смотреть»
626 октября, 15:45
Чинахов забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Миннесотой». У него 3+4 в 5 играх
220 октября, 05:22Видео
Чинахов забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Баффало». У него 6 очков и «+5» в 4 играх
18 октября, 04:55Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Васильев о кричалке фанатов «Спартака»: «Попытка унизить СКА. Мы в свободной стране, люди могут высказываться, если это не переходит грань унижений и оскорблений. Хоккей – не место для разборок»
333 минуты назад
Андрей Назаров: «Сезон радует результативностью и молодежью. Отечественная школа голкиперов – одна из сильнейших. Это влияет на популяризацию КХЛ, матчи смотрят во всем мире»
846 минут назад
Кузнецов пошутил о своей игре после травмы: «Я в порядке. Лучший в мире! Но вообще, я никогда не гнался за голами, передачами. Команда выигрывает – это самое главное»
454 минуты назад
Овечкин с женой показали костюмы ниндзя на Хэллоуин
15сегодня, 09:20Фото
КХЛ. «Салават» примет «Адмирал», «Барыс» против «Куньлуня», ЦСКА в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Металлургом»
15сегодня, 08:53
Бардаков о результативной серии: «Скажу, как главный тренер: «Чтобы играть, надо играть». Хорошо, что у меня партнеры хорошие»
5сегодня, 08:30
Сушинский о расширении КХЛ: «Я за. Не только АКМ, но и такие монстры как «Югра» и Новокузнецк пусть попробуют. Можно добавить «Динамо» Санкт-Петербург»
11сегодня, 07:58
Ротенберг о 6:3 в матче СКА – «Сибирь»: «Обе команды поймали кураж. Забросили 9 шайб, иногда в КХЛ бывает 0 шайб. Может, в 10-м овертайме забьют. Я был на такой игре – болельщики просто ушли»
19сегодня, 07:35
Ротенберг о результативности Кузнецова и Глотова после травм: «Кефир, каша с фермы. Никакой химии, натуральные продукты. Мы все стараемся питаться правильно и высыпаться»
21сегодня, 06:40
Сергачев забросил 1-ю шайбу за «Юту» в матче с «Сан-Хосе». У него 6 очков в 10 играх за новую команду
1сегодня, 05:22Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Заврагина: «Егор будет прославлять Россию своей игрой. Впереди у него большое будущее»
12 минут назад
Плющев об «Амуре»: «Я бы дал возможность Мартемьянову доработать до конца сезона. Он доказал свою состоятельность как тренер»
сегодня, 08:59
Рукавишников об обмене в «Сибирь»: «Сумасшедшие два дня. Эмоции положительные, очень рад вернуться в КХЛ»
2сегодня, 08:37
Брукс Мэйсек: «Каждая команда хочет бороться за первое место в таблице. «Автомобилист» будет делать все возможное, чтобы догнать «Трактор»
1сегодня, 08:17
Таварес с хет-триком, Барков с 1+1 в первом матче после травмы и Стэмкос с 0+2 в первом матче против «Тампы» – звезды дня в НХЛ
5сегодня, 07:46
Крикунов об «Автомобилисте»: «Команда точно движется вперед. Заварухин умеет работать, у него хорошие помощники. Главное, чтобы руководство помогало»
сегодня, 07:22
Светлов считает, что «Амур» не раскрыл потенциал Гальченюка: «Он в НХЛ забивал 30 голов за сезон – даже у Кузнецова максимум 27. Алекс может быть звездой КХЛ»
6сегодня, 07:10
Александр Мальцев об АКМ из Тулы и КХЛ: «Какой-то хозяин там, богатый человек, значит. У старых команд есть прошлое, но сейчас время другое»
сегодня, 06:55
Свечников против «Ванкувера» – передача, 2 броска, 4 хита, 5 потерь и малый штраф за 17:39. У него 2+5 в 8 играх
4сегодня, 06:00
Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 1-е очко в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Ютой». У Костина 0+0 и «минус 4» в 7 играх за «Шаркс»
сегодня, 05:50