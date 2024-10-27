Губернатор Ярославской области о 3:2 с минским «Динамо»: «Пятая подряд победа «Локомотива». Напряженная и красивая игра. Так держать, парни!»
Губернатор Ярославской области высказался о выступлении «Локомотива».
27 октября команда тренера Игоря Никитина обыграла минское «Динамо» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Пятая подряд победа «Локомотива». Сегодня обошли минское «Динамо». Счет – 3:2.
Напряженная и красивая игра. Так держать, парни!» – написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Евраева
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