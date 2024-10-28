Плющев о КХЛ: «Еще в сентябре говорил, что восьмерки определились. «Авангард», вероятно, решит проблемы, но остальные остались при своих. Есть клубы, которые постоянно находятся на дне таблицы»
Владимир Плющев высказался о конкуренции в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Есть клубы, которые постоянно находятся на дне турнирной таблицы. Я еще в сентябре говорил, что восьмерка определилась как на Западе, так и на Востоке.
Были скептики, говорившие, что Владимир Анатольевич погорячился, но сейчас конец октября, и мы видим, что три команды на Западе и три на Востоке остались вне зоны плей-офф.
«Авангард», вероятно, решит свои проблемы с учетом истории и культуры, но остальные то остались при своих. Так что говорить о повысившейся конкуренции я бы не стал», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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