Вайсфельд об отставке Мартемьянова из «Амура»: «Играют они плохо – это медицинский факт. Вопрос в том, кто виноват. Сейчас Покотило на лавку встает. Непонятно. Исправят они этим ситуацию?»

Леонид Вайсфельд прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова из «Амура».

На данный момент «Амур » занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр. Клуб проиграл три последних матча с общим счетом 0:15.

– Что вы думаете об увольнении Андрея Мартемьянова из «Амура»?

– Я думаю, что это обычное дело. Результата нет – увольняют. Я всегда говорю, что смотрю на увольнения таким образом: если руководство считает, что эти неприятности у них из-за того, что тренер неправильно работает – тогда надо увольнять.

А если причина в другом, то надо разбираться. Им там виднее. Если мы смотрим со стороны, то результата нет – обычно тренера увольняют.

– Если смотреть со стороны, то насколько велика вина Мартемьянова? Или же там есть другие проблемы в команде? Все-таки 0:15 за последние три матча.

– Вот я и говорю. Такая банальная, конечно, фраза, но это на самом деле нужно быть внутри, чтобы понимать, что там происходит. Играют они плохо – это медицинский факт. Вопрос заключается в том, кто виноват-то: тренер, или, может быть, игроки, или, может быть, руководство, или, я не знаю, болельщики (смеется)? Кто там виноват? Я не знаю, это им виднее.

Но там такие шаги… я сейчас смотрю, там Покотило на лавку вроде как встает . Непонятно. Исправят они этим ситуацию? Сложно. Чем они руководствуются, я же не знаю.

Я прочитал интервью Лугина (генеральный директор «Амура» Евгений Лугин – прим. Спортс’‘). Он говорит, что не видит свет в конце тоннеля. Такие общие, абстрактные фразы можно сказать про любого, это понятно. Но в чем вина тренера-то? Тактика неправильная, готовил не так, игрой управляет неправильно? Что с тренером-то не так? Они же не говорят.

Это в конце концов их право, они могут ничего не объяснять. Но я просто не знаю. Вам бы надо Лугину позвонить и эти вопросы задать (смеется).

Я со стороны смотрю. Мы ж все видим, что команда играет плохо. Они решили, что команда играет плохо, потому что тренер что-то не так делает, судя по всему. Я так вижу эту ситуацию, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.