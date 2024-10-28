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Мартемьянов – игрокам «Амура»: «Сражайтесь до конца и не складывайте руки, будьте мужиками! Вы играете для болельщиков»

Андрей Мартемьянов после увольнения из «Амура» обратился к игрокам.

Сегодня клуб объявил о досрочном расторжении контракта с тренером по соглашению сторон.

На данный момент «Амур» занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр. Клуб проиграл три последних матча с общим счетом 0:15.

«Хочу обратиться к игрокам. Парни, знаю, что вы прочитаете это интервью. Сражайтесь до конца и не складывайте руки, будьте мужиками!

Вы играете для болельщиков», – сказал бывший главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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logoКХЛ
logoАндрей Мартемьянов
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