Крикунов об «Авангарде»: «Они немного заигрываются, поэтому часто пропускают острые контратаки. А по силе они никому не уступают. Десятое место – явно не их позиция»
Владимир Крикунов поделился мнением об игре «Авангарда» в сезоне-2024/25.
Омичи находятся на десятом месте в Восточной конференции, набрав 15 очков за 19 игр
«У Омска хорошая команда. У них должно быть все нормально. Не знаю, почему у них столько поражений. Победа над «Магниткой» (3:2 ОТ), может, придаст уверенности, и начнут выигрывать.
Они хорошую игру демонстрируют, но немного заигрываются. Поэтому часто пропускают острые контратаки соперников, а по силе они никому не уступают. Десятое место – явно не их позиция. Сейчас будут подниматься», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости