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  • Крикунов об «Авангарде»: «Они немного заигрываются, поэтому часто пропускают острые контратаки. А по силе они никому не уступают. Десятое место – явно не их позиция»
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Крикунов об «Авангарде»: «Они немного заигрываются, поэтому часто пропускают острые контратаки. А по силе они никому не уступают. Десятое место – явно не их позиция»

Владимир Крикунов поделился мнением об игре «Авангарда» в сезоне-2024/25.

Омичи находятся на десятом месте в Восточной конференции, набрав 15 очков за 19 игр

«У Омска хорошая команда. У них должно быть все нормально. Не знаю, почему у них столько поражений. Победа над «Магниткой» (3:2 ОТ), может, придаст уверенности, и начнут выигрывать.

Они хорошую игру демонстрируют, но немного заигрываются. Поэтому часто пропускают острые контратаки соперников, а по силе они никому не уступают. Десятое место – явно не их позиция. Сейчас будут подниматься», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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