Андрей Разин: «На «Металлург» настраиваются как на чемпиона. Соперники регулярно блокируют 20+ бросков. Конечно, нам тяжело, но на то она и ноша»
Андрей Разин отметил, что на «Металлург» настраиваются как на чемпиона.
Сегодня клуб уступил «Авангарду» (2:3 ОТ).
«Да, действительно, на нас настраиваются как на чемпиона. Даже если взять статистику игр, то можно увидеть, что против нас соперники регулярно блокируют 20+ бросков, а тот же «Ак Барс», имея много звездных ребят, вообще 31 бросок заблокировал. Это говорит о настрое соперников на нас.
Конечно, нам тяжело, но на то она и ноша. Было весело, когда прошлый сезон закончился, сейчас наступила рутина. Я сразу говорил, что этот сезон будет намного сложнее, чем предыдущий», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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